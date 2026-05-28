黃仁勳據報加入清華經管顧問委會 與庫克馬斯克同列

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），已接受北京清華大學經濟管理學院的邀請，加入該學院的顧問委員會。在全球半導體局勢緊張之際，黃仁勳致力於保持與中國學術界及商界的緊密聯繫。

名單星光熠熠 庫克擔任主席

據英國《金融時報》及路透社報道，清華大學經濟管理學院顧問委員會於2000年10月，由時任國務院總理朱鎔基推動成立，目前主席由蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）擔任。該委員會由約65名具全球影響力的精英組成，成員名單可謂星光熠熠，當中包括Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）、Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），以及摩根大通、黑石與花旗集團等國際金融巨頭的高層。

報道指，黃仁勳近日曾陪同美國總統特朗普訪問中國，隨後傳出其同意加入該委員會的消息。分析認為，輝達作為全球AI晶片技術的龍頭，儘管面臨美國對華出口限制的壓力，黃仁勳此時加入清華經管顧問委員會，顯示出其平衡國際政治環境與維護中國市場關係的策略性考量。

截至目前為止，輝達及清華大學尚未就相關報道作出正式回應。根據學院資料顯示，朱鎔基至今仍擔任委員會的創始名譽主席。

