浙江翁日吃4香蕉圖補鉀 半個月高血鉀危殆入ICU

浙江寧波一名七旬老翁因誤信「渾身無力即缺鉀」，連續半個月每日進食三至四根香蕉試圖補鉀，反致重症高鉀血症，須入住深切治療部（ICU）接受血液透析，幸經搶救後脫離生命危險。

血鉀超標近50%

《寧波晚報》報道，張伯（化姓）患高血壓多年，早前自覺渾身乏力、腿腳發軟，聽聞「缺鉀會攰」，便自行以香蕉補鉀，每日進食三至四根，持續半個月。惟乏力症狀不減反增，家人見其精神萎靡，將他送往寧波市醫療中心李惠利醫院。

血液檢查結果顯示，張伯的血鉀濃度達7.94mmol/L，遠超3.5至5.5mmol/L的正常範圍，已屬臨床危急值。心電圖亦出現異常，為典型重症高鉀血症，隨時可能誘發心律不正、心室顫動，甚至心臟驟停。

渾身沒勁就是缺鉀，多吃香蕉就能補回來？ unsplash

專家拆解致命關鍵

醫護人員隨即將張伯轉入深切治療部，一邊用藥物穩定心律，一邊實施血液透析，快速將體內超標的鉀離子排出。經全力救治，張伯的血鉀值終回落至正常水平，脫離生命危險。

李惠利醫院急診科副主任周挺解釋，健康人士的腎臟能正常排走多餘的鉀，適量進食香蕉並無風險。然而長者、長期服用降血壓藥的患者及慢性腎病患者，腎臟排鉀能力明顯減弱。一旦長期大量攝入香蕉、橙子、榴槤、菠菜、馬鈴薯等高鉀食物，鉀元素容易在體內積聚，誘發高鉀血症。

周挺指出，鉀是維持神經肌肉功能與心臟正常節律的關鍵電解質。高鉀血症會直接干擾心臟跳動，早期難以察覺卻非常危險，嚴重時可致心臟驟停，隨時危及生命。

寧波一老伯補鉀補進ICU。 unsplash

醫生籲勿盲從不適求醫最穩妥

周挺提醒市民，切勿自我判斷盲目食補。渾身乏力、肢體發軟的原因眾多，可能與心腦血管、內分泌、腎臟等多種問題有關，不能單憑生活經驗自行定性，更不應隨意大量進食高鉀食物。身體不適應及時求醫檢查。補鉀需講究科學，確有低鉀問題應在醫生指導下進行，並定期覆查電解質。