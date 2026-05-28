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河南9座「白牌」小巴載16人 公路狂撼貨車致13死3傷

即時中國
更新時間：16:54 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:54 2026-05-28 HKT

河南南陽發生一宗奪命交通事故。周四（28日）凌晨2時40分左右，近南陽市滬陝高速公路，一輛掛有鄂F8A7L8車牌的大通小巴（客車），由後方追尾撞向一輛半掛貨車。事故至今已造成13人死亡，另有3人受傷。

公安部派員趕赴現場督導

據內媒澎湃新聞引述當地官方人士消息，涉事車輛是藍牌小型普通客車，個人車輛，沒有營運手續。司機為河南省南陽鄧州人，已在事故中死亡，3名傷者正在南陽接受治療。據上述官方人士介紹，一名傷者稱，他與車上乘客不相識，中途搭乘，與司機約定下車時付費。

據內媒此前報道，初步調查顯示，涉事的小巴核定載客量為9人，惟事發時車內實際載有16人，超載幅度接近一倍，不排除超載是導致傷亡慘重的原因之一。

事故發生後，公安部表示高度重視，已迅速指派由交通管理局領導帶隊的工作組趕赴南陽，現場指導事故調查及善後處置工作。目前，事故的確切原因及具體細節仍在進一步調查中，3名傷者已送院救治。

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