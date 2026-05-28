「檳榔不是一級致癌物嗎？」「這值得推廣嗎？」原定月底在廣州荔灣舉辦的「廣東檳榔千年文化展」，引發眾多網友質疑，被當地市監局緊急叫停。此前，廣州多個熱門商圈曾開展同類展覽。

該展覽由海南和成天下科技發展有限公司主辦。1月21日至3月5日，該公司還在廣州正佳廣場和汕頭金平萬達廣場同時開展「廣東檳榔千年文化展」。

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被列致癌物禁廣告宣傳，廣東檳榔文化展被叫停，展板上「廣東檳榔」四字被遮擋。 南方都市報

被列致癌物禁廣告宣傳，廣東檳榔文化展被叫停，展板上「廣東檳榔」四字被遮擋。 南方都市報

越南農戶收穫檳榔。 新華社資料圖

據介紹，相關展覽為全國首個聚焦廣東檳榔文化脈絡的沉浸式展館，介紹檳榔的藥用價值、禮俗意義，以及檳榔與廣州的歷史淵源等。展覽期間，該公司還推出限定檳榔禮盒。

部分網友在社交平台質疑，「不明白為啥檳榔能大肆做展覽？」「檳榔不是不允許做廣告嗎？」早在2003年，檳榔被世界衛生組織列為一級致癌物，與煙草、酒精等致癌物為同類。2021年起，廣州全面叫停檳榔相關廣告。

廣州市荔灣區市場監督管理局昨日回應稱，未收到相關活動報備手續，經屬地街道及相關職能部門勸導，該活動周一（25日）停辦，當局未來將會同相關職能部門加強規範和監管。

