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國產AI高考期間 或禁用「拍題答疑」功能

即時中國
更新時間：08:53 2026-05-28 HKT
發佈時間：08:53 2026-05-28 HKT

內地高考將於下月7日至8日舉行，為防學生作弊，屆時國產AI工具豆包、元寶等部分功能或被禁用。

紅星新聞報道，「高考期間AI工具將禁用」的話題近日在微博流傳。字節跳動AI工具豆包的客服表示，豆包在高考期間可正常使用，但「拍題答疑」等類似功能會被禁用，具體情況要以當時頁面顯示為準，目前還未接到通知。

內地高考將於下月7日至8日舉行。 新華社
內地高考將於下月7日至8日舉行。 新華社

數秒給解答思路和答案

「拍題答疑」指使用者發送練習題相片至AI工具對話框中，短短幾秒鐘，AI便會給出解答思路和相應答案。此項功能在學生中頗受歡迎，大量在線教育公司也紛紛研發類似工具。

騰訊工作人員表示，去年高考期間，AI工具元寶就明確不提供識圖答題功能。網友截圖顯示，去年高考當天，網友發出識圖總結的指令後，元寶會統一回覆「此項功能在高考時段無法使用」。百度相關業務負責人表示，暫未收到高考期間百度文心部分功能限制服務的通知。科大訊飛工作人員則表示，目前還沒確切消息，但「只要是大模型，應該都會有限制」。

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