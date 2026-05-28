武契奇夫人上海掃貨 逾¥7000元購物清單大揭秘
更新時間：08:47 2026-05-28 HKT
發佈時間：08:47 2026-05-28 HKT
發佈時間：08:47 2026-05-28 HKT
昨日上午，陪同塞爾維亞總統武契奇訪華的總統夫人塔瑪拉，來到上海南外灘輕紡面料市場，開啟了「買買買」模式。不到一小時，她購入三套西服和一條旗袍，花費逾7000元（人民幣，下同），還向偶遇的小朋友拋飛吻，開懷大笑。
現場畫面顯示，塔瑪拉一邊參觀店舖、一邊與商家交流，手上幾乎沒有停過挑選商品。不足一小時，她已購入一件1800元玫紅色中式旗袍，一套1500元羊毛西服套裝，以及2套約4000元的復古西服套裝。
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旗袍店主表示，總統夫人一眼相中的旗袍設計為無袖立領，顏色非常鮮艷，充滿了中國傳統韻味。店家承諾將以最快的速度加急製作，預計兩天內就能完成。
據悉，該面料市場一共有1萬多平方米，有280間店舖，涵蓋旗袍、西裝、禮服到日常服裝銷售，以定制消費為主。市場內幾乎每間店舖門口都掛着醒目的英文招牌，已形成較成熟的國際化服務業態。
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