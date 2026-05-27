每次餵奶60ml︱無知父母盡信AI建議  滿月B一星期無增重

人工智能（AI） 非無所不能，即使能提供各種不同意見，但也不能盡信。近日，廣西南寧發生一宗因盲目聽從人工智能（AI）建議的悲劇。



一對缺乏經驗的新手父母按內地AI模型指示，每次僅為剛滿月的嬰兒餵哺60毫升奶水，導致孩子因飢餓而哭鬧不止。直至他們帶同嬰兒回醫院覆診時，醫護驚見嬰兒體重未有真正增加。

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內地《南國日報》報道，化名阿強的夫婦，嬰兒出生後曾因黃疸住院，兩人對孩子的健康狀況格外緊張。隨著嬰兒滿月，他們發現孩子經常哭鬧，遂上網向AI模型求助。

足月初生嬰每次可餵奶100ml

根據AI的建議，他們嚴格將每餐奶量控制在60毫升。不過，嬰兒反而哭鬧問題更嚴重。家中長輩曾勸說增加奶量，惟夫妻堅持按AI標準執行。



五月下旬，兩人帶同嬰兒前往保健院覆診。醫生獲悉嬰兒單次僅進食60毫升奶水後大感詫異。主診醫生指，一般足月且滿月的嬰兒，正常單次奶量應達80至100毫升，60毫升遠未能滿足其生長需求。夫妻才承認過去一星期按AI建議的餵奶分量。

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醫生表示，由於營養攝取嚴重不足，該嬰兒在過去一週內體重毫無增長，連日的哭鬧皆因飢餓所致，往往要餓至疲憊不堪才入睡。

AI數據缺乏臨床面診條件

醫生續稱，AI缺乏臨床面診條件，無法精準辨別嬰兒是足月抑或早產，亦無法考慮個體體重差異，只能給予籠統及公式化的建議，難以做到因人而異；另一方面，部分AI產品會為迎合用戶而生成錯誤內容，即使是專業人士亦常發現AI數據存在謬誤。



醫生提醒，大眾應保持基本的思辨能力，切勿盲目迷信科技而陷入健康認知誤區。市民遇上健康疑難時，可將AI資訊作為初步參考，但更應善用正規醫院的線上平台向執業醫生諮詢。