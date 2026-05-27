私密片網上瘋傳︱情侶入住湖南長沙網紅酒店 中央冷氣藏針孔鏡頭偷拍

近日，湖南長沙一間網紅酒店發生客房遭安裝針孔攝像頭的偷拍醜聞，受害住客的私密片段更於網絡流傳。警方介入調查後，目前已刑事拘留四名涉案疑犯。

案發於2025年12月21日，事主陳女士（化名）與男友入住長沙泊恩BOON-Z酒店。直至今年5月下旬，陳女士獲友人告知，其當時在客房內的私密畫面正於網上廣泛傳播。

陳女士隨即報警，警方後來證實涉事客房內確實被暗藏針孔鏡頭，位置極為隱蔽，藏於「中央冷氣機正對床舖的角落」。

陳小姐報警記錄。

陳小姐入住酒店後被偷拍私密影片。

亞朵酒店向住客提供隱蔽鏡頭檢測儀。

亞朵酒店向住客提供隱蔽鏡頭檢測儀。

四涉案人被拘捕

事實上，今年1月已有另一名入住該酒店的住客遇上同類事件並報案。5月26日，官方知情人士透露，警方初步調查顯示，偷拍設備乃外部人員放置，並非酒店方所為。目前，涉案的四人犯罪團夥已被警方刑事拘留，而酒店內的鏡頭亦已全部拆除。



事發後，陳女士要求涉事酒店公開道歉並作出賠償，惟酒店職員拒絕接受傳媒採訪，僅回應指後續賠償事宜須透過法律途徑解決。

亞朵酒店供檢測儀借用

面對各地發生酒店房間暗藏針孔鏡頭，讓旅客人人自危，為挽信心，內地傳媒報道，集團式經營的亞朵酒店免費提供隱藏鏡頭檢測儀。界面新聞報道，近日，有網友在社交平台發帖稱，入住亞朵酒店時發現，酒店可提供隱藏鏡頭檢測儀免費借用服務，住客可自行對客房進行全面檢測、排查偷拍風險。



隨後，界面新聞記者以消費者身份向北京的兩家亞朵酒店詢問，客服表示，目前大部分亞朵酒店均已配備；隱藏鏡頭檢測儀可在入住後前往櫃台免費申領，僅可在酒店使用不可帶走。顧客入住後，也可以在亞朵小程序/APP上通過「客房送物」入口借用。