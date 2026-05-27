家鄉市集嘉年華︱6月3日維園揭幕 超370攤位匯聚各省特產

全港30個省級同鄉社團6月3日至7日將於維多利亞公園舉行第四屆家鄉市集嘉年華。活動規劃特產展銷、家鄉美食、文藝演出、創科體驗4大核心板塊，設置超370個特色攤位，匯聚五湖四海的地道好物，並有潮汕英歌舞與機械人樂隊同台演出。

新設鄉村農副產品專區

籌委會昨日舉行新聞發布會，詳細介紹活動亮點。今年新設鄉村振興農副產品專區，精選內地多地優質農產，包括紅薯、甜粟米、有機糙米、原生花生、野生菌菇及各類土產乾貨。「中華美食街」熟食專區再度歸來，40個精品熟食攤位齊亮相，包括新疆烤串、內蒙古羊肉、福建炸醋肉、安徽牛肉湯、陝西肉夾饃、吉林烤冷麵等，亦有青島啤酒等特色飲品。

家鄉市集嘉年華今年6月3日續在維園揭幕。圖為去年舉行情況。新華社

家鄉市集嘉年華今年6月3日續在維園揭幕。圖為去年舉行情況。新華社

家鄉市集嘉年華今年6月3日續在維園揭幕。圖為去年舉行情況。新華社

家鄉市集嘉年華今年6月3日續在維園揭幕。圖為去年舉行情況。新華社

考慮到6月初日間天氣炎熱，文藝演出環節會改為下午5時後才上演。現場節目涵蓋多元風格，既有內蒙古歌舞、川藏民族表演、武當太極、雲南彝族樂舞等少數民族特色節目，亦有昆劇、潮曲、黃梅戲、南音等經典劇種聯袂獻藝。演出陣容星光熠熠，藝人肥媽、黑妹傾情獻唱，《中年好聲音》唱將實力開嗓，內地女歌手程響重磅助陣。

今屆創科體驗區以「智啟未來 潮玩無界」為主題，設逾30個展位及互動專區。現場將展示機械人、機械狗、熊貓機械人互動表演，以及「靈犀X2」雙足機械人，同時提供智能醫療體驗。潮汕英歌舞將與機械人樂隊同台演出，傳統文化與科技元素結合。

嘉年華將於6月3日傍晚開幕，之後的每日朝11晚9開放，成人入場費5元，小童、60歲或以上長者，以及殘疾人士免費。