神舟二十三號︱黎家盈胞姊順德亮相 憶升空一刻：大家緊張得能聽到呼吸聲︱有片

神舟二十三號載人飛船於北京時間5月24日23時08分順利發射升空。三名太空人中，載荷專家黎家盈成為香港首名太空人，全港市民均感雀躍。而其祖籍所在的佛山順德，民眾同樣為黎家盈可參與太空任務，感到光榮。

「順德融媒」報道，周一（25日）下午，黎家盈的姐姐黎家敏到訪順德，在順德區委統戰部會議室進行交流。黎家敏在會上表示，前一晚（24日），全家人一起收看發射直播，見證歷史時刻。黎家敏表示，發射進入倒數時，大家緊張得能聽到呼吸聲。

父親教導順德守望相助精神

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對於黎家盈投考太空人，黎家敏指，家人始終全力支持黎家盈的選擇，為她能夠代表國家執行航天任務深感自豪，同時也期盼她圓滿完成任務，平安凱旋。



對於家鄉順德，黎家敏表示，爸爸從小教導「我們是順德人」，這份根植於心的家鄉認同成為姐妹成長路上的精神力量。父親亦不時傳授順德人守望相助、團結奮進，愛國愛鄉、勤奮堅毅的品格根植於她們心中。



黎家敏指，妹妹黎家盈自幼自律堅強、踏實好學。她分享道：「我妹妹曾說，人生有很多機會，我們要做好準備，主動把握。不親自嘗試，永遠不知道結果如何。」這份信念一直激勵黎家盈從香港大學博士、香港警務處警司，一路逐夢航天夢、奔向蒼穹。

黎家盈曾稱要主動把握機會

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黎家敏表示，此次飛天逐夢，不僅是個人理想的實現，更是香港與內地同心同向、家國同心的生動寫照。同時，她希望妹妹這份航天精神能激勵更多順德青年心懷家國、勇於追夢，為國家發展、家鄉建設貢獻青春力量。