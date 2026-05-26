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「三體宇宙」前CEO許垚被執行死刑 毒殺傳奇電玩大亨林奇

即時中國
更新時間：12:37 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:37 2026-05-26 HKT

2020年，內地上市遊戲公司遊族網路董事長暨總經理林奇遭毒殺，消息轟動全國。三體宇宙（上海）文化發展有限公司（下稱「三體公司」）前CEO（首席執行官）許垚事後被指為投毒人。內地《經濟觀察報》報道，多個消息人士證實，5月21日，許垚被執行死刑。

許垚，2017年跳槽至溫州富豪林奇麾下的游族集團，任上海游族信息技術有限公司首席風控官。2018年8月，他出任林奇掌控的另一家公司，即三體公司的CEO職務。

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林奇曾對許垚降薪削權

2014年，遊族網絡通過借殼上市A股，林奇成為當時A股最年輕的董事長。林奇與許垚開始時的關係不錯，但後來兩人分歧漸大，林奇曾對許垚降薪、削弱其管理權限等。至2020年，林奇已經找到候任人選，準備取代許垚。

2020年12月16日，林奇「突發疾病」，送往上海本地醫院搶救。林奇的妹夫後來報警指，林奇可能被人投毒。2020年12月18日傍晚，警方抓獲許垚。

212月25日，住院9日的林奇死亡。上海市公安局物證鑒定中心指，林奇死因是「河豚毒素」和「a-鵝膏毒肽」中毒致多器官衰竭。

4人分別被投毒

除了林奇，三體公司時任副總裁趙驥龍、其妻張女士，林奇物色的許垚的接替者趙宇堯，以及一位宋女士，血液中檢出較高的汞含量。趙宇堯、趙驥龍的血樣中均檢出劇毒「氯化甲基汞」成分：宋女士的血樣和尿樣裡，也檢出了“氯化甲基汞”成分。

2020年12月25日，許垚被批准逮捕。2022年1月，許垚被指透過在藥品、飲料等物品中向林奇、趙宇堯、趙驥龍等人分別投放不同的毒品，並致林奇死亡。
2024年3月，上海市第一中級人民法院判決，許垚犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯投放危險物質罪，判處有期徒刑六年；決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

許垚後來提起上訴。2025年1月，上海市高級人民法院駁回上訴，維持原判。

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