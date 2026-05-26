盒馬平台︱粉木耳包裝貼紙被批有性暗示？ 官方道歉：全部下架

阿里巴巴集團旗下的日用品及生鮮新零售平台盒馬近日爆出公關災難。平台出售的一款粉木耳產品，被指標籤貼紙引發爭議，有網民批評設計低俗，涉嫌性暗示。5月25日晚，盒馬對貼紙造成的不適作出道歉。

網民直言拒絕再買盒馬的產品。大象新聞

盒馬粉木耳包裝貼紙被質疑有性暗示。大象新聞

盒馬表示，相關商品已在收到反饋後全部下架，並內部覆盤和改進上架審核流程。盒馬反對展示和傳遞低俗不良信息，將持續加強商品品質和標簽審核，避免類似情況再次發生。



事件於日前在內地廣傳。網上圖片顯示，該產品名為「盒馬菌菇星球 貴妃粉耳」，也就是粉木耳，產品標稱產地為山東。爭議焦點在於，標簽上畫了一個女性側面的剪影，還將粉木耳食材紋理填充在剪影內。



不少網友表示該設計涉嫌打低俗擦邊球，觀感不適。有人聲言抵制盒馬。