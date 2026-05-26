Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盒馬平台︱粉木耳包裝貼紙被批有性暗示？ 官方道歉：全部下架

即時中國
更新時間：12:35 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:35 2026-05-26 HKT

阿里巴巴集團旗下的日用品及生鮮新零售平台盒馬近日爆出公關災難。平台出售的一款粉木耳產品，被指標籤貼紙引發爭議，有網民批評設計低俗，涉嫌性暗示。5月25日晚，盒馬對貼紙造成的不適作出道歉。

網民直言拒絕再買盒馬的產品。大象新聞
網民直言拒絕再買盒馬的產品。大象新聞
盒馬粉木耳包裝貼紙被質疑有性暗示。大象新聞
盒馬粉木耳包裝貼紙被質疑有性暗示。大象新聞

盒馬表示，相關商品已在收到反饋後全部下架，並內部覆盤和改進上架審核流程。盒馬反對展示和傳遞低俗不良信息，將持續加強商品品質和標簽審核，避免類似情況再次發生。

事件於日前在內地廣傳。網上圖片顯示，該產品名為「盒馬菌菇星球 貴妃粉耳」，也就是粉木耳，產品標稱產地為山東。爭議焦點在於，標簽上畫了一個女性側面的剪影，還將粉木耳食材紋理填充在剪影內。

不少網友表示該設計涉嫌打低俗擦邊球，觀感不適。有人聲言抵制盒馬。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
5小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
14小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
影視圈
15小時前
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
02:04
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
社會
3小時前
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
6小時前
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
02:04
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
社會
19小時前