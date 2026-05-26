外媒：塞爾維亞有意引進中國戰機

塞爾維亞總統武契奇訪華，外電報道，兩國可能在軍事領域深化合作，商討引進中國殲-10C等戰機，逐步取代該國現役的俄製米格-29。若果成事，將是歐洲首次有國家部署中國製戰機。

構建中式空防與打擊體系

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塞爾維亞近年持續採購中國軍備，是除白俄羅斯以外，唯一購買中國先進武器的歐洲國家，構建起完整中式空防與打擊體系。防空方面，列裝FK-3（紅旗-22出口版）中遠程防空系統與紅旗-17AE近程防空系統，形成遠中近多層防禦網。

在打擊裝備上，採購了中國的CM-400AKG超音速空對地導彈，射程400公里，可由米格-29戰機掛載，具備防區外精確打擊能力，為歐洲首裝該型導彈的國家。武契奇今年3月證實塞爾維亞空軍，已將米格-29戰機改裝，以搭載中國製造的空對地導彈。

彭博社報道，武契奇可能會同中方商討引進中國戰機，例如殲-10C，逐步取代米格-29。塞爾維亞今年6月將舉行閱兵，武契奇早前表示，可能在閱兵展出由中國協助生產的武裝機械人。航空分析師沃伊諾維奇表示：「對塞爾維亞而言，購買中國軍事裝備已不再是禁忌。」他分析，塞國雖計劃採購法國「陣風」戰機，理論上可掛載CM-400AKG導彈，但法方不會允許改裝，因此塞國可能轉而引進中國製戰機。