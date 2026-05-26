高校博士偷拍外洩航天機密判囚15年

國家保密局昨日曝光指，內地某「985」重點高校博士朱某，在擔任多家航天科研院工程師期間，在明知對方是間諜情況下，仍依其要求偷拍並傳輸大量涉密資料，非法獲利59.64萬元人民幣。最終他因間諜罪被判囚15年。

非法獲利近60萬元

國家保密局旗下微信公眾號「保密觀」昨日發布案例，指2006年至2018年，朱某畢業後在多間航天科研院所擔任工程師，期間某國間諜組織代理人找上了他。在明知對方間諜組織人員身份的前提下，朱某仍接受其布置的情報訊息蒐集任務，使用對方提供的間諜設備，拍攝了大量涉及航空航天和軍事技術領域的文件、資料，並傳輸給間諜組織人員，非法獲利人民幣59.64萬元。

漠視國家秘密安全

官方指出，作為高學歷航天工程師，朱某忽視保密教育學習，淡忘涉密人員責任與使命，被金錢誘惑沖昏頭腦；心存僥倖，無視相關法律規定，漠視國家秘密安全，缺乏對間諜行為的警惕性，最終淪為境外勢力竊取國家秘密的工具。