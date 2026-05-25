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富士山Lawson｜中國網紅情侶跳舞 無辜遭日網民炮轟：迷惑行為｜有片

即時中國
更新時間：22:43 2026-05-25 HKT
發佈時間：22:31 2026-05-25 HKT

一對內地抖音網紅情侶早前在日本富士山腳下的熱門打卡景點「LAWSON河口湖站前店」門外跳舞拍片。影片近日被日本網民轉載至社交平台X（前稱Twitter）後，隨即引發大規模圍攻，閱讀量高達400萬次。大批日本網民狠批兩人「擋路」及「製造混亂」，直指為「迷惑行為」。

強調清晨5時拍攝無阻人

涉事為內地抖音網紅情侶檔「藤短短」。兩人在抖音上載了一段以Lawson便利店及富士山為背景的舞蹈短片，並配文「終於有一天來到這裡跳了躍動青春」。影片遭日本網民轉發後惹來大批負評，有人留言斥責此舉「愚蠢」，甚至批評是「典型的中國作風」。

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面對排山倒海的指責，該對網紅情侶其後在社交平台發文澄清。他們強調，為免影響他人，特意選擇在清晨5時、人流極少的時段進行拍攝。兩人堅稱現場並無阻礙任何人進出便利店或購物，形容今次遭受網絡公審是一場「無妄之災」。

有分析指，事件引發日本網民強烈反彈，底蘊是當地長期積累的「觀光公害」（Overtourism）問題。該間LAWSON便利店因其招牌與富士山同框的獨特景觀，近年淪為全球網紅的打卡勝地，每日吸引大批遊客聚集。

然而，部分遊客為求「最佳機位」不惜走出馬路、阻塞交通，甚至亂拋垃圾，令當地居民不勝其煩。當地政府早前更被迫架設巨型黑布遮擋富士山景觀，試圖驅散人流，惟仍有遊客在黑布上挖洞繼續拍照。分析認為，今次網紅跳舞事件，正好成為當地居民引爆積累已久不滿情緒的導火線。

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