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極端天氣｜廣州從化驚現龍捲風 吹塌工地棚架及樹木｜有片

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更新時間：20:30 2026-05-25 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-25 HKT

廣州氣象部門今日（25日）證實，廣州從化區鰲頭鎮於周六（23日）下午出現龍捲風。經多部門實地勘察及綜合分析，確認該龍捲風強度為中等強度，相當於改進型藤田級數EF1級，持續時間約3分鐘。

中等強度路徑長約1.5公里 

據內地傳媒報道，廣州市氣象台、從化區氣象局聯同佛山市龍捲風研究中心，於昨日（24日）前往鰲頭鎮華夏職業學院附近進行實地調查。現場遺下不少被龍捲風蹂躪的痕跡，包括部分樹木倒伏、建築工地內的兩層高臨時板房被整體吹倒傾覆。

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廣州從化驚現龍捲風。抖音
廣州從化驚現龍捲風。抖音
廣州從化驚現龍捲風，吹塌工地棚架及樹木。中新社
廣州從化驚現龍捲風，吹塌工地棚架及樹木。中新社
廣州從化驚現龍捲風。抖音
廣州從化驚現龍捲風。抖音

調查報告顯示，該龍捲風於23日下午5時前後發生，由西往東移動，受災範圍呈窄帶狀分布，總長度約1.5公里。受影響區域主要集中在鰲頭鎮第二中心小學至華夏職業學院的在建工地之間。

氣象專家透過雷達觀測、閉路電視、地面災情特徵及現場走訪等數據進行綜合研判。根據現場設施的受損程度，判定該龍捲風為中等強度。所幸龍捲風移動路徑較短且避開人口稠密中心，暫未有嚴重傷亡報告。

近期廣東地區氣候不穩定，氣象部門提醒市民應密切留意突發天氣預警，遇上強對流天氣或疑似龍捲風時，應盡快進入堅固建築物內躲避，遠離臨時棚架及樹木。
 

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