擺酒潮物︱婚宴公司搶購仿生蝴蝶製造浪漫 武漢大學生三個月賺¥30萬︱有片

內地的婚宴及表演市場，近期興起使用仿生蝴蝶搞氣氛，人工遙控色彩斑斕又會發光的仿生蝴蝶，在舞台翩翩起舞，製造高科技夢幻感。武漢有男大學生便靠手工製造仿生蝴蝶賣個滿堂紅，每隻¥1500元，月售兩三百隻，三個月已購得¥30萬元。

看紀錄片學蝴蝶飛行

武昌職業學院無人智能裝備技術應用學院21歲學生艾雨慶，去年發現仿生蝴蝶在市場越來越受歡迎，於是拉了幾位同學湊了¥30萬創業。

經過觀看大量紀錄片，研究蝴蝶的飛行，以及從十多種布料中，找出最適合製作蝶翼的滌綸，又從碳纖維骨架到3D列印舵機的安裝，艾雨慶苦心鑽研下，終於製作出從材料、結構、重量到飛行控制均感滿意的仿生蝴蝶。

艾雨慶團隊研發的仿生蝴蝶翼展約78厘米，重50至100克，採用碳纖維骨架與塗層滌綸布翅膀，翅膀厚度如紙張般輕薄，可經遙控完成振翅、盤旋及直線飛行等動作，逼真度相當高。



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他表示，要讓「蝴蝶」飛得穩，製作需要極度精細，左右翅膀對稱誤差必須控制在0.1毫米內，每個零件都需手工打磨。每隻成品出貨前，還要經過室內外至少10次試飛，確保前5至10米飛行穩定。

艾雨慶的公司，目前有兩款仿生蝴蝶推出，有燈光的遙控成品每隻¥1500元；另一種是DIY材料包，價格約¥600至800元。月產量200至300隻，仍供不應求，主要客戶也是婚宴公司、演唱會製作公司及科普機構，三個月間已賺了¥30萬元。



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艾雨慶計畫今年6月畢業後，全職投入公司營運，並拓展更多仿生飛行器品類。他說，年輕人就是要敢想敢做，「就算失敗，也不後悔。」