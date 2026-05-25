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山東煙台「最美女律師」車禍去世成熱話 生前為弱勢免費打官司獲讚頌

即時中國
更新時間：18:00 2026-05-25 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-25 HKT

近日，內地網絡熱傳山東煙台，一名年僅42歲，被當地民眾讚賞為「最美女律師」的遲宗琳，因車禍去世，消息震驚當地民眾。話題更一度登上熱搜。

內地極目新聞周一（25日）報道，山東文濟律師事務所的譚女士證實，同事遲宗琳律師多日遇禍去世。

遲宗琳與父親的名字刻在當地遺體角膜器官捐獻者紀念牆上。極目新聞
遲宗琳與父親的名字刻在當地遺體角膜器官捐獻者紀念牆上。極目新聞
遲宗琳喪禮。極目新聞
遲宗琳喪禮。極目新聞
遲宗琳榮譽證書。極目新聞
遲宗琳榮譽證書。極目新聞
遲宗琳一直替弱勢打官司，而獲得「最美女律師」稱號。極目新聞
遲宗琳一直替弱勢打官司，而獲得「最美女律師」稱號。極目新聞

譚女士表示，自己和遲律師在律所共事15年，律所每年承擔100多宗刑事和民事訴訟的法律援助，還有200多宗的勞動爭議案件，對象都是農民工、家庭貧困人員、孤寡老人等群體，全部都是免費。大部份都是遲宗琳負責代理，她經常為案件忙到深夜。

公開資料顯示，遲宗琳於1983年出生，山東文濟律師事務所高級合伙人，2019年被評選為「煙台市優秀青年律師」；2023年更榮膺煙台市「最美女律師」「山東省優秀律師」。

萊州市紅十字會官方通報，5月10日，遲宗琳在菏澤出差時遭遇交通事故重傷不治，年僅42歲。通報又指，她與父親遲永東、母親、丈夫、妹妹、公婆一家七口人，於2019年遞交遺體眼角膜捐獻登記表，成為煙台市首個以家庭為單位進行遺體角膜捐獻的家庭。

22日，遺體告別儀式結束後，遲宗琳律師的遺體已按照其遺願完成捐獻，與父親名字一同刻在當地遺體角膜器官捐獻者紀念牆上。

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