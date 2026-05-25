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杭州MUJI｜女客「試用品」指甲油塗腳甲 網民狠批缺德

即時中國
更新時間：16:00 2026-05-25 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-25 HKT

浙江杭州一間無印良品（MUJI）門店近日發生一宗令人咋舌的衞生事件。有網民目擊一名穿着涼鞋的女顧客，竟公然在店內使用化妝品區的「試用品」指甲油，直接塗抹在裸露的腳趾甲上。相關照片在網上瘋傳後引發軒然大波，大批網民炮轟該顧客行為極度缺德及不衞生。

網民看不過眼即時舉報

據界面新聞等內媒報道，事發於本月22日，有網民在內地社交平台小紅書發布照片並驚呼：「MUJI試用要注意！不要再試用商場指甲油了！」該網民指，她剛試用完護膚品，便看見旁邊一名穿着涼鞋的女顧客，拿起指甲油試用品，直接往其腳趾甲上塗抹。

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目擊網民直斥此舉極度不衞生：「我知道有人不介意，但我挺介意的，腳跟手的指甲鉗都分開用，這還是公用的滿腳塗，我覺得還是不太好。」她隨即向店員反映情況。

店方承諾加派人手看管

針對此等劣行，涉事無印良品（萬象城店）的工作人員回應傳媒查詢時表示，管理層已得悉事件，並已即時將受污染的試用產品全數更換。工作人員無奈坦言，此類事件與顧客的「個人行為素質」有關，並承諾日後會在化妝品區域增加人手專門看管，堅決杜絕同類不當試用的情況再次發生。

網民：防不勝防

事件曝光後，大批網民對該顧客的自私行為表示強烈反感，直斥「跟超市偷吃的是同一種人」、「毫無公德心」；亦有網民留言分享曾目睹其他離譜行徑，例如「小孩把整支口紅旋出來放嘴裏啜」、「拿潤膚露大範圍塗大腿」，甚至「情侶拿散粉掃互相𢯎痕」等。

事件亦喚起公眾對商場公用化妝品及自助餐飲衞生的隱憂。紛紛呼籲大眾日後盡量避免直接接觸商場的公共試用品，以免傳染疾病。

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