山西沁源礦難︱爆炸瞬間畫面曝光 震翻眾人煙霧彌漫︱有片
更新時間：14:36 2026-05-25 HKT
發佈時間：14:36 2026-05-25 HKT
發佈時間：14:36 2026-05-25 HKT
5月22日晚，山西長治市沁源縣留神峪氣體爆炸事故已造成最少82死、2人失聯。近日，有內地媒體公佈爆炸瞬間的閉路電視畫面，據劫後餘生的工人描述，爆炸沖擊波將所有人撲倒，巷道內煙霧瀰漫，視線非常差。
井下暗藏秘道
根據井下生產錄影紀錄，留神峪煤礦爆炸時間為5月22日19時29分，爆炸瞬間打破井下作業的平靜。首批搜救人員發現，井下還有圖紙上沒有標示的隱藏巷道。多重不利條件疊加，不僅延緩了救援進度，還存在次生災害風險，對搜救人員安全造成極大威脅。目前救援仍在進行中。
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