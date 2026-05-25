神舟二十三號︱黎家盈祖籍順德成熱話 佛山商場即掛巨海報湊熱鬧
更新時間：12:20 2026-05-25 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-25 HKT
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港產太空人黎家盈祖藉佛山順德，其隨神舟二十三號載人飛船升空消息亦成為當地民眾關注熱點。
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有網民在小紅書發帖指，佛山萬民金海城商場都順應熱潮，中庭位置掛上黎家盈的巨型海報，除了印上身穿太空服的黎家盈，更印上打氣語句「順德女兒黎家盈，為國勇征蒼穹」。
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帖文即時在網上瘋傳，吸引眾多網民留言：
路華Rover：他是佛山人的驕傲
紫氣東來呀：順德文旅的觸角好犀利
mimimomo：不是蹭熱度，我覺得我地成個大灣區都值得驕傲
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