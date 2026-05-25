神舟二十三號︱黎家盈祖籍順德 胞姊談逸事：父親從小教她們唱國歌

神舟二十三號載人飛船瞄准北京時間5月24日23時08分順利發射升空。順利入軌後，周一（25日）凌晨2時45分，飛船成功對接太空站天和核心艙的徑向端口。整個交會對接過程歷時約3.5小時，過程精準順暢。

承載七百萬港人的祝願，籍貫廣東順德的載荷專家黎家盈赴一直備受關注。《廣州日報》早前訪問，黎家盈在順德工作和生活的姐姐黎家敏，分享妹妹的一點一滴逸事。

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黎家盈其祖屋位於順德樂從路州村。這是一條擁有800多年歷史的嶺南水鄉古村，始建於南宋。在黎氏大宗祠內，捐贈芳名榜上還有黎家盈外公、父親、舅舅等人的名字。



對於「順德女兒」黎家盈能登上太空，讓路州村街坊都感到格外欣喜和自豪：「我們村出了這麼厲害的人，這是我們順德人的驕傲。」

父親從小培養愛國愛港精神

黎家敏指，父親20世紀50年代從廣東移居香港。父親時常提起順德往事，從小就教導她們要保持謙卑，培養愛國愛港的精神，「他經常提醒我們是順德人，有國才有家。」

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問及對家鄉的印像，黎家敏的描述充滿煙火氣。「對順德最深的印像是順德菜，母親總是能煮出一手地道的順德佳肴。在眾多美食中，我們最喜歡家鄉的魚腐。」而最觸動她內心的，是那份質樸的鄉情：「對順德最深刻的記憶，是當地鄰裡之間守望相助的精神。」



談及家庭氛圍，黎家敏回憶，父親從小就教她們唱國歌。「雖然我們是在香港出生長大的，但父親讓我們在心底建立了深厚的家國情懷。」



黎家敏看來，妹妹性格中最突出的特質是自律、堅毅、細心，以及令人印像深刻的情緒穩定能力。「她能夠百分之百耐心聆聽他人，而且情緒非常穩定。」黎家敏還分享了一個家庭習慣：姐妹倆都非常熱愛大自然，只要有時間就會帶孩子們去登山鍛煉身體。

姊盼任務完成與黎家盈吃雞蛋仔

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當被問及妹妹成為一名航天員的決定時，黎家敏直言，家人從未想過家中會出一位航天員，「但只要對人生充滿理想，不斷嘗試和努力，我們對所有家庭成員的發展都不設限。」對妹妹而言，這次任務中最大的挑戰是舍不得離開家人。如今，外甥由雙方父母及家人共同照顧。「最近見到妹妹時，感覺她的眼神比以往更加堅定。」她說，家人最牽掛的，是怕她過於思念家人和父母。

對於妹妹任務結束後，黎家敏最期待屆時一家人能團聚吃飯，一起吃妹妹喜歡的雞蛋仔。

