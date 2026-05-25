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福建楊梅收購站加違禁防腐劑　漳州龍海問責處理23名黨員幹部

即時中國
更新時間：10:00 2026-05-25 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-25 HKT

福建漳州龍海區通報，已對「部分楊梅收購點違規使用添加劑」問題中的相關責任人員，作出問責處理。

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福建漳州龍海浮宮鎮、白水鎮早前有楊梅收購站，被發現會加入三無甜味劑和違禁防腐劑，工人每日處理楊梅近半噸，但直言連自己也不敢吃。事件引起全國關注，當地楊梅市場產業大受打擊，各地紛紛取消對楊梅的訂單。

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據通報，調查結果顯示，區農業農村局、區市場監管局、浮宮鎮、白水鎮、郊邊村、後寶村等6個單位履行監管責任、屬地責任不力，依規依紀依法按程序對上述6個單位通報處理，對23名黨員幹部進行問責處理，其中：2人免職、13名黨員幹部分別黨紀、政務立案處理，2名幹部誡勉，6名幹部通報批評。
 

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