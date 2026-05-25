廣西漢疑不滿「電雞」被沒收 持雙刀鬧市傷7人包括5警

廣西玉林市發生雙刀漢當街傷人案，導致7人受傷，當中5人是警察。消息指，傷人者疑因不滿電動單車（電雞）被沒收傷人，疑犯最終被警方以防暴叉制服拘捕。

網上影片可見，一名約30歲男子，在街市上持兩把利刀，與多名持防暴叉、長棍等裝備的警員對峙，雙方一度發生糾纏，持刀漢最終被制服，之後有警員手部受傷流血，趕赴治療。

疑犯溫某持雙刀襲警已被捕。

疑犯溫某持雙刀與警對峙，最終有5名警員受傷。

疑犯溫某持雙刀與警對峙，最終有5名警員受傷。

疑犯溫某持雙刀與警對峙，最終有5名警員受傷。

據玉林市陸川縣公安局22日通報，當日早上9時50分，當地烏石鎮建設東路發生持刀傷人案，疑犯溫某插傷兩民眾後，再傷及5名制止的警員。

溫某已被當持拘捕，傷者亦已送醫救治。目前，案件仍在調查中。

網上消息指，疑犯相信因其駕駛的電動單車因牌照問題，被警察攔停沒收，觸發疑犯不滿，最終演變成持刀傷人。