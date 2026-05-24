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山西沁源礦難︱險死礦工稱自救器四年沒換過 「每遇檢查就停工」

即時中國
更新時間：18:20 2026-05-24 HKT
發佈時間：18:20 2026-05-24 HKT

山西留神峪煤礦上周五（22日）晚發生氣體爆炸事故，已致最少82人死亡。事發後，多方揭發種種問題，包括入井與登記人數不符、煤礦給出的圖紙與實際不符等。

《華商報》「大風新聞」報道，從事發3號井成功逃出生天的礦工付真（化名）透露，自己年近60歲，而出事前下礦的礦工多為四、五十歲的居多，有工友此前因感覺太危險，就離開了。

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付真憶述，自己工作位置面距離礦井入口約5000米，軌道車只能到2600米處，大家還要再走2000多米才能到工作地點。事發時，他們是3號礦井最遠的位置，「可能就是離得遠，我們撿回一條命。剛出事時，一氧化碳應該很濃，但我們的工作面（位置）濃度低。我們經過事發區域時，一氧化碳的濃度應該是有所稀釋。」

4個多小時5公里

付真指，大家當晚約11點逃出來的，花了4個多小時走了5公里的距離。逃離過程中，自己曾一度暈倒，醒來就往外爬，幾米幾米地爬。大家當時只有一個自救器，但過去四、五年都沒有更換過。

據了解，礦工自救器是礦井下必備的個人防護呼吸裝置，體積小、可隨身攜帶，在氣體爆炸、火災、冒頓等事故時，提供獨立呼吸氣源，防止氣體中毒或缺氧窒息，幫助礦工安全撤離或待救。

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對於煤礦隱藏眾多的問題。付真表示並不知情，只是每遇到大檢查，他們就會停工休息，等待通知。

《新京報》報道，事故現場附近的礦工稱，涉事煤礦疑似存在隱蔽工作面作業情況，上組煤為「明面」，經政府批准可進行開採，下組煤為「黑面」，未經政府批准違規開采。上級檢查前，煤礦會臨時封閉違規作業面。現場有煤礦工人說，在未報批作業面作業的礦工未攜帶定位卡。有在該煤礦工作一年多的工人說，即使佩帶有定位卡，這些定位卡在違規作業面也無法起到正常作用。

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