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惡意退貨｜400條「面試裙」高校生穿完即退 東莞商家：又臭又骯無法再售

即時中國
更新時間：16:20 2026-05-24 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-24 HKT

內地上半年中小學教師資格考試（教資）面試剛於本月中結束，隨即引發一股令人咋舌的網購退貨潮。廣東東莞，一名售賣職業套裝的女網店主控訴，其店鋪在面試結束後短短數日內，收到超過400張「面試裙」的退貨單，退回的衣物不僅吊牌被剪，更充斥汗臭及香水味，令她損失約4至5萬元人民幣。

買家地址多為大專院校

受害店主曹女士表示，在5月16日教資面試結束後的兩日內（17及18日），其店鋪便湧入近300張退貨申請，連同30多張「僅退款」的訂單，累計退貨逾400張。

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最令她氣憤的是，當她開箱查驗時，發現絕大部分退回的衣物均有明顯的穿著痕跡。部分襯衫領口更出現泛黃污漬，原裝吊牌亦被剪斷拆除，衣物混雜著香水味、汗味及濃烈體味。曹女士無奈直言：「衣服退回來是臭的！」由於殘留異味難以透過網上平台舉證，這批退貨根本無法作二次銷售，目前只能全數堆積在家中。

有買家呃好評返現再退貨

經核對退貨信息，曹女士發現這批買家的退件地址，大多集中在各地的高校及職業院校。在雙方的對話紀錄中，更有買家理直氣壯地表示「先湊合穿兩天」，甚至反問：「穿了不可以退換？」更甚者，部分買家先參與店鋪的「好評返現」活動賺取現金，隨後竟再次申請退貨退款。

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此外，曹女士為提升顧客體驗而提供的「運費險」亦遭濫用。不少買家選擇自行寄回商品，並胡亂填報高額運費。她無奈指出：「填多少就是多少，平台直接打（錢）過去，但扣的卻是我們商家的錢。」

律師：商家有權拒絕退款

針對此等惡意退貨行為，內地律師指出，「七天無理由退貨」的核心前提是「商品完好」。消費者若長時間穿著使用後才退貨，已明顯超出合理的試穿範疇，商家絕對有權拒絕退款。律師強調，消費者行使權利時應遵循誠實信用原則，惡意退貨不僅有違道德，更可能構成違約甚至詐騙。
 

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