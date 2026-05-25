惠老變啃老？︱央視踢爆四川地方政府採購大混賬 ¥1450輪椅包郵價僅¥425元

近年，內地政府投入大量財政資金推進適老化改造，幫助包括室內空間的環境改造，以及適老輔助器具與智能設備的配置等。央視踢爆四川達州萬源市、綿陽三台縣在適老化改造時，不僅許多所謂幫助長者的設備閒置情況，設備採購價竟是市面直接購買價3倍。

報道指，記者調查發現，很多長者家中的適老化產品都在閑置，比如感應燈、緊急呼叫器、淋浴椅等。有生活無法自理的長者家中的竟有換鞋凳、凳拐、放大鏡等，設備幾乎沒有用處。

央視報道四川地方政府在適老項目採購大混賬。央視截圖

央視報道四川地方政府在適老項目採購大混賬。央視截圖

央視報道四川地方政府在適老項目採購大混賬。央視截圖

央視報道四川地方政府在適老項目採購大混賬。央視截圖

有鄉鎮四戶老人所發放的適老化產品完全一致，不是根據老人需求配置產品，全是倒模式發放，無論配置、數量都一樣。

熱水爐未駁水喉獲通過驗收

根據有關規定，涉及公共利益的民生工程，採購人必須進行需求調查，當地這項工作外判予第三方機構，但政府卻沒有做到監管。四川達州萬源市更有長者家中的輪椅和坐便椅，連熱水器都沒安裝水管和接駁電源下，項目已獲驗收和付款。



央視記者還發現，適老化產品採購價格，比市場上同類產品價格要高出不少。三台縣採購的一款換鞋凳，在某電商平台同一品牌的換鞋凳，售價67元（人民幣‧下同）到150元不等，而政府採購價卻是450元；一款床邊護欄政府採購價420元，而同款產品網上售價只是80多元；一款緊急呼叫器，網上同品牌的售價最平10多元，但三台縣採購價卻為500元。

招標公司刪字眼降級價錢照舊

萬源市萬源市政府一款輪椅的採購價為1450元，共採購68部，總價9萬8600元。記者向生產廠家索取報價，包郵到四川價錢僅是425元，總價為2萬8900元。

四川綿陽三台縣民政局副局長魏麗的解釋是，簽訂合同時沒有逐一跟商家或者廠家進行核實比對，沒有發現這個問題。



報道又指，萬源市民政部門委托四川一公司為招標代理機構，該機構介紹，該公司刻意更改「智能」「電動」等字眼，將能自動沖水的馬桶變成普通馬桶，電動輪椅變成普通輪椅。雖然降低產品級數，但價格分文未降。



調查結束離開後，當地開始對問題進行整改。四川綿陽和達州分別成立工作組進行核查整改，對相關部門和責任人員開展調查，稱嚴肅查處，絕不姑息。