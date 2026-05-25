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極端天氣｜重慶永川暴雨 至少9死11人失蹤 國家四級救災應急響應已啟動

即時中國
更新時間：18:57 2026-05-25 HKT
發佈時間：18:57 2026-05-25 HKT

重慶市永川區於5月23日深夜至24日凌晨遭遇瞬時極端特大暴雨，引發嚴重山洪及地質災害，造成嚴重傷亡。官方於25日下午通報，死亡人數已增至9人，另有11人失聯。當局已啟動國家四級救災應急響應。

極端雨量破紀錄

據氣象部門監測，此次降雨極具突發性及強度。雨量最大的茶山竹海街道在24日凌晨2時至4時錄得高達296.6毫米雨量，最大小時雨量更達到103.6毫米。短時間內的驚人雨量遠遠超出當地排水及地質承載能力，觸發山洪及山泥傾瀉，導致茶山竹海街道、中山路街道、雙石鎮等多地出現散點式災情。

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千人救援全力搜救

災情發生後，重慶市及永川區兩級政府迅速啟動應急響應，截至25日下午，累計投入各類救援力量達1,827人，其中包括460名專業應急救援人員及超過1,300名基層幹部、民兵及志願者。救援隊伍共動用63台大型救援裝備，以及逾千台中小型裝備，包括衝鋒舟及單兵救援設備，全力搜救失聯人員及搶通道路。

逾二千民眾獲安置

在安置保障方面，截至25日下午，當地已緊急避險轉移及安置2,141人，其中近700人獲安排於42個集中安置點。當局已分四批發放大批應急物資，包括帳篷、折疊床、即食食品、飲用水及衞生用品等，確保災民基本生活需要。

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