山西沁源礦難｜奔跑近兩小時死裏逃生 倖存者：感覺活着真好

山西省長治市沁源縣「通洲集團留神峪煤業有限公司」於5月22日晚上7時29分發生嚴重氣體爆炸事故。截至目前，事故已造成高達82人遇難、2人失蹤，128人送院治療。事故發生後，受傷礦工被送往市縣4間醫院接受救治，多位倖存傷者接受內媒採訪時親述當時的經歷。

倖存礦工憶逃生過程：意識模糊仍堅持

一名獲救礦工劉思杰憶述，事發時聽到類似喇叭廣播的警報聲，獲悉可能發生氣體洩漏後立即撤離。惟巷道內煤塵極大，視線惡劣，呼吸困難，他認準方向一直拼命往外跑，約十餘分鐘後開始意識模糊。他坦言當時極度恐懼，但心中堅信：「父母養自己這麼大，還沒好好孝敬過父母，不能就這麼倒在那裏。」最終他跑了近兩小時逃生，劫後餘生感慨「活着真好」。

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另一名在事發時於井下作業的人員表示，其工作面離井口較近，聽到巨響後被衝擊波掀翻在地，隨即聞到異味昏迷，醒來時已在救護車上。他透露，同班組多人至今仍未能聯絡上。

礦工：暈1個多小時後逃生

受傷礦工王勇稱：「當時我在311工作面的時候，沒聽見任何響聲，就是出現一股煙。當時聞到和放炮一樣的硫黃味。我就叫人跑，跑的過程中看到有被煙嗆倒的人，當時我也暈了。後來躺了差不多有一個多小時，我自己醒過來，又把旁邊的人叫起來，一起出了井。

救援人員：井內遍地傷者 電話無法接通

涉事煤礦一名地面工作人員向內媒表示，事發時聽到井口傳來爆炸聲，「有東西噴了出來」。當晚10時許，他獲安排下井協助救援，持續工作至翌日清晨。他憶述，井內充斥異味，四處躺着傷者；由於事發時正值中班，他曾嘗試用內部電話聯絡井下人員，惟電話無法接通。

該人員透露，其工作面距離井口約4000多米，平日需乘坐三部「猴車」再徒步逾千米才能到達；事發後猴車無法使用，他只能步行深入救援。他帶備兩個自救器及十數瓶礦泉水，有傷者昏迷、意識不清，部分人被攙扶出井，亦有人須用擔架抬出。

傷者主要受有毒氣體傷害

沁源縣人民醫院負責人表示，目前收治的傷者主要受到有毒氣體傷害，正接受高壓吸氧治療，院方已安排心理醫生進行疏導。當地一名副縣長表示，院內傷者病情整體穩定，正陸續轉往長治市內的三甲醫院。

據了解，留神峪煤礦為高瓦斯礦井，事發時井下當班作業人員共247人。涉事企業實際控制人及負責人已被依法採取控制措施，當局初步認定涉事煤礦有重大違法行為。國務院事故調查組已進駐調查，強調將查清事故原因及監管責任，依法依規嚴厲懲處。