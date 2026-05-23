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山西沁源煤礦爆炸已逾82死9失蹤 習近平：全力救治搜救 嚴肅追責

即時中國
更新時間：13:18 2026-05-23 HKT
發佈時間：13:18 2026-05-23 HKT

新華社報道，山西省長治市沁源縣一處煤礦周四（22日）晚上發生氣體爆炸事故，至今已造成至少82人死亡，仍有9人在井下失聯，救援人員正全力搜救。國家主席習近平發出重要指示，要求全力救治傷員，科學組織搜救，妥善做好善後處置工作。要查明事故原因，依法嚴肅追責。國務院副總理張國清趕赴現場指導救援處置工作。

加強汛期應急值守

習近平強調，各地區各部門要汲取事故教訓，深入排查整治各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。當前正值汛期，要加強應急值守，扎實做好防汛救災工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

總理李強作出批示，要求全力搜救被困人員、救治傷員，做好善後工作，盡快查明事故原因並依法依規嚴肅問責。

沁源縣應急管理局表示，事發於22日晚上7時29分，涉事煤礦為通洲集團留神峪煤礦。事故發生時，井下共有247名工人當值作業。

截至23日下午1時10分左右，已確認超過82人死亡，目前正全力展開搜救工作，事故原因亦正進一步調查。

當地煤礦工的聊天截圖。
當地煤礦工的聊天截圖。
當地煤礦工的聊天截圖。
當地煤礦工的聊天截圖。

據網上流傳當地的煤礦工聊天截圖顯示，事故原因疑涉及氣體爆炸，當場已有4人死亡，16人重傷。 

 
 

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