柳州5.2級地震｜村屋倒塌5人徒手救受困者 妻子含淚跪謝：沒有你們我老公不在了

廣西柳州市於本月18日凌晨發生5.2級地震，造成2人遇難、約9769人轉移。一名男子在睡夢中被倒塌的牆體壓住命懸一線。其妻子事後在醫院病房內，含淚向5名奮不顧身衝入險境救出丈夫的恩人下跪致謝，場面感人。

據內地傳媒中新網報道，事發於18日凌晨零時21分，柳州突發5.2級地震。熟睡中的男子張哥弟慘遭倒塌的混凝土磚牆壓住，動彈不得。其家人雖合力試圖抬起牆體，惟徒勞無功。危急之際，張母跑出屋外哭喊求救。

相關新聞：柳州5.2級地震｜清晨再有3.6級極淺層地震 蛋糕店借災推銷捱轟

剛逃出屋外避險的村民韋秋桃聞聲後，即喚丈夫覃炳線前往救援。覃炳線毫不猶豫衝入張家，同在附近避險的4名企業職工岑春優、郭桂海、黃獻鍵及唐銘見狀亦緊隨其後。

參與救援的岑春優憶述：「入到房內滿佈粉塵，只見有人被壓在磚牆下。大家齊心協力，一邊用力抬牆，一邊拿硬物支撐，最終合力將他救出。」張哥弟隨後與受輕傷的家人一同被送往柳州市工人醫院救治。

相關新聞：柳州5.2級地震｜揭300年一遇地質背景 專家解構高樓「如坐船」成因

昨日（21日）晚，張哥弟的妻子梁素滿在病房內雙膝跪地，泣不成聲地向5名救命恩人道謝：「無你地，我老公就不在了！」躺在病床上的張哥弟亦逐一與眾人握手致謝。

被問到為何敢冒著餘震危險衝入災場，唐銘坦言：「第一次經歷地震，其實我都好驚，手都在震。但見到老婆婆喊救命，就無諗咁多，能幫就幫。」目前，張哥弟及其家人在醫療團隊救治下，生命跡象平穩。