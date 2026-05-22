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七旬母半年豪擲330萬打賞男主播 兒子返家驚覺連15元電費也交不起

即時中國
更新時間：22:30 2026-05-22 HKT
發佈時間：22:30 2026-05-22 HKT

上海一名七旬江姓老婦原本生性節儉，連買菜都要講價。豈料她半年前接觸網絡直播後性情大變，沉迷觀看兩名約30歲的「小鮮肉」男主播，為怕心儀主播在直播PK（對戰）中落敗受罰，竟在短短半年內瘋狂打賞逾330萬元（人民幣，下同），不僅耗盡自己的養老金，連帶兒子交其保管的多年積蓄亦揮霍一空，甚至連家中15元電費也無力繳交。

單月狂刷94萬

據內媒「看看新聞」報道，江婆婆將280萬元全數打賞給一名跳舞主播，另外50多萬元則給了一名唱歌主播。她坦言，在直播間管理員的氣氛煽動下，不忍心儀主播輸掉，從小額禮物越刷越大：「旁邊管理員喊團結一心打倒他們，我就像『衝頭』（意指衝動冤大頭）一樣，最貴的『桃花島』3,000元一個，一次就刷三四個。」單在今年2月，她便豪擲了94萬元。

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婆婆和主播的對話。
婆婆和主播的對話。
婆婆和主播的對話。
婆婆和主播的對話。

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由於兒子長年在西部邊陲工作，對母親的瘋狂行徑毫不知情。兒子受訪時深感震驚與無奈，形容「像活在夢中」，又指母親一生容易對人產生共情，惟直播間的打擂台不應被當成自己的輸贏，「主播贏了，整個家庭卻輸了」。

更令兒子心寒的是，母親起初並未意識到事態嚴重，甚至企圖等下月發放退休金後繼續打賞。在兒子苦勸下，江婆婆終如夢初醒，嘗試聯絡主播追討款項，惟對方僅冷漠回應一句「我們好好相處，細水長流」後便音訊全無。

經精神衛生中心診斷，江婆婆患有抑鬱及焦慮狀態。有心理專家指出，這是獨居長者情感缺失，遭網絡情感套路精準「收割」的典型成癮行為。目前，兒子已多次向直播平台投訴並報警，平台方面已介入核查，惟巨款能否追回仍屬未知之數。
 

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