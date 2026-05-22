脫單競爭激烈｜內地男比女多近2900萬 最新人口數據出爐

國家統計局今日（22日）正式發布2025年全國1%人口抽樣調查主要數據公報。最新數據顯示，全國總人口達14.05億人。其中最引人注目的，是內地「陽盛陰衰」的性別失衡局面持續，全國男性足足比女性多出高達2,899萬人，意味著大批男士未來或面臨嚴峻的「脫單」挑戰。

男性佔逾半 性別比104.21

根據公報數據，內地男性人口約為7.17億人，佔總人口的51.03%；女性人口約為6.88億人，佔48.97%。總人口性別比（以每100名女性計算）為104.21。

全國總人口達14.05億人。 路透社

60歲以上長者佔逾兩成

除了性別比例，人口老化問題亦備受關注。數據反映內地正步入中度老齡化社會，60歲及以上長者人口高達3.21億人，佔總人口22.86%（其中65歲及以上佔15.87%）。相比之下，15至59歲的勞動適齡人口為8.69億人，佔61.89%；而0至14歲的兒童及青少年人口則只有2.14億人，佔15.25%。

國民教育水平穩步提升

在教育程度方面，國民整體學歷水平有顯著提升。全國具有大學（大專及以上）文化程度的人口達2.72億人；高中（含中專）程度的有2.42億人；而初中及小學文化程度的人口則分別為4.52億人及3.31億人。