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高鐵靜音車廂｜女乘客通話20分鐘 無視乘務員舉牌提醒

即時中國
更新時間：19:45 2026-05-22 HKT
發佈時間：19:45 2026-05-22 HKT

內地高鐵今年擴大「靜音車廂」服務，惟乘客自律成疑。據內媒報道，本月18日，一列由上海虹橋開往北京的高鐵列車上，一名女乘客在靜音車廂內連續講電話長達20分鐘。期間，乘務員手持提示牌並多次擺手勸阻，竟遭該女子完全無視，引發網民熱議。

拒道歉辯稱「上車前已接通」

據同車乘客拍攝的片段及受訪指，該名女乘客自上車起便一直戴著耳機，以正常聲量講電話處理公務。乘務員見狀，舉起寫有「靜音車廂，請您保持安靜」的提示牌站在其面前，並不斷擺手試圖引起注意。惟該女子視若無睹，足足講了約20分鐘。事後她不僅未有道歉，反以「上車前已經接通電話」為由作辯解，態度理直氣壯。

相關新聞：靜音車廂服務擴大 全國增至逾8000列

高鐵靜音車廂女乘客通話20分鐘，無視乘務員舉牌提醒。
高鐵靜音車廂女乘客通話20分鐘，無視乘務員舉牌提醒。
乘務員舉牌提醒是否有效？
乘務員舉牌提醒是否有效？

自今年2月1日起，全國已有逾8,000列動車組增設靜音車廂服務。鐵路客服人員重申，靜音車廂主打安靜體驗，絕對不允許接聽電話、外放影片聲效及相互交談。鐵路部門強調，靜音車廂並無「黑科技」監測分貝，全憑乘客自律。乘客在購買該車廂車票時，已等同同意遵守「靜音約定」，包括將手機調至靜音、接聽電話需離開車廂，以及使用電子產品需佩戴耳機等。

若遇有喧嘩者，乘務員會作出提醒；對於屢勸不改並嚴重影響乘車秩序的旅客，將會移交乘警處理。此外，乘客若遇上述情況，亦可掃描座位扶手二維碼或致電熱線反映。

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