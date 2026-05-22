瘋狗症｜家犬發狂咬傷姊弟 11歲女憂捱罵隱瞞終病發身亡 弟及時告知獲救

湖南疾控中心近日公布一宗駭人的瘋狗症（狂犬病）致死案例。當地一對姊弟遭家中飼養的唐狗咬傷，弟弟及時告知家人並接種疫苗後平安無事；惟11歲的姊姊因害怕被責罵而選擇隱瞞，數月後狂犬病發，短短不到48小時內不幸離世。

事發於去年12月，龍姓姊弟家中飼養的一隻白色唐狗突然性情大變，行為異常狂躁，接連咬傷兩名孩童及同村一名村民。

事發後，弟弟機警地將事件告知祖母，並隨即前往鎮衛生院進行傷口沖洗、接種狂犬病疫苗及血清，經規範處理後安然無恙；受傷村民亦及時就醫避過一劫。然而，11歲的龍女疑因害怕被長輩責備，選擇向家人隱瞞傷勢，未有進行任何傷口處理或接種疫苗，以為傷口癒合便沒事。

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家犬發狂咬傷姊弟，11歲女憂捱罵隱瞞終狂犬病發身亡，弟及時告知獲救。 福建省衛生健康委員會

病發不足48小時不治

至今年2月某晚，龍女突然出現嘔吐症狀。翌日中午病情急轉直下，出現典型的狂犬病徵兆：極度怕風，甚至對微風感到驚恐；以及恐水，聽到水聲便引發咽喉痙攣，吞嚥極度痛苦。家人見狀大驚，立即將她送往市中心醫院。

儘管醫護人員全力搶救，惟狂犬病一旦發作，病死率幾近百分之百。龍女最終在入院當晚凌晨不治，由病發至死亡不足48小時。醫院其後從其唾液樣本中檢測出狂犬病毒呈陽性，確診死於狂犬病。

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湖南疾控中心藉此悲劇呼籲公眾，狂犬病是致命的「隱形殺手」，切勿輕視動物咬傷。當局提醒，若不幸被咬傷，應立即以肥皂水及流動清水交替沖洗傷口15分鐘，隨後以碘伏等消毒劑塗抹。最重要的是，家長應教育兒童受傷後切勿隱瞞，必須第一時間求醫，並由醫生評估及及時接種狂犬病疫苗或被動免疫製劑，以防悲劇重演。