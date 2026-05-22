無錫森林公園被揭墓碑鋪路 碑文「先父」「賢妻」清晰可見

江蘇無錫惠山國家森林公園近日被揭發以裁切的老墓碑鋪設登山台階。有網民在行山徑上赫然發現多塊石板上刻有「先父」、「賢妻」、「子」等悼念字眼，事件曝光後引發社會熱議，不少人批評做法既不尊重逝者及家屬，亦令行山人士感到不安。

當局解釋：早年就地取材

據內地傳媒報道，事發地點位於該公園北坡登山線白雲觀附近。針對網民的投訴，公園方面周四（21日）解釋，涉事路段「石門路」是多年前由當地的龍海寺及白雲觀集資修建。

無錫森林公園被揭墓碑鋪路。

無錫森林公園被揭墓碑鋪路。

園方指出，惠山北坡半山腰至山腳一帶，原本滿布可追溯至清代的私墓。無錫市政府於2005年啟動殯葬整治工程，拆除了區內大批私墓的石碑及水泥結構，並遺留了不少無主墓碑。當時修路為貪圖方便「就地取材」，將平整光滑的墓碑正面裁切朝上，鋪設成台階石板，因而保留了碑文字迹。

對於園方的解釋，有遊客表示難以接受，認為即使當年是「就地取材」，相關部門事後亦應作妥善的補救處理，而非讓帶有悼念字句的墓碑文字長期裸露在外，影響遊客的心理及觀感。

翻查資料，無錫市政府於2005年曾印發殯葬整治實施意見，明令全面清理惠山及青龍山的私埋亂葬及無主墳等，旨在將該區打造成生態休閒旅遊勝地。而惠山國家森林公園素有「江南第一山」之稱，總面積達933公頃。