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釋永信2.0｜遭舉報斂財隱婚 陝西道教協會會長傳被免職

即時中國
更新時間：15:32 2026-05-22 HKT
發佈時間：15:32 2026-05-22 HKT

中國宗教界近年屢傳醜聞。繼前少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪遭起訴後，全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林近日亦遭實名舉報涉嫌斂財、隱婚生子及包養情人。消息指，胡誠林已被免去多項道教界核心職務，疑似「落馬」。

綜合內地傳媒報道，一名自稱「全真道士劉永恆」的網民於今年4月初在網上公開實名舉報，直指胡誠林是「道教界釋永信」。舉報內容指控胡誠林對外雖聲稱獨身清修，實則隱婚生子長達20多年，並擁有數名情人。他更涉嫌違規為其中一名1997年出生的情人辦理道士證，兩人曾結伴同赴香港遊玩。此外，胡更被指挪用廟宇財產，為自己購買Land Rover名貴房車。該網民強調願就指控承擔一切法律責任，惟相關貼文目前已遭刪除。

相關新聞：少林寺原住持釋永信涉貪 河南省檢方提公訴控4罪

官方暫未回應

有報道指，胡誠林本月初已被免去西安八仙宮監院、湘子廟監院等重要職務，其西安市道教協會名譽會長頭銜亦被取消。此外，據陝西省道教協會官方微信公眾號披露，本月11日的專題學習會議已改由副會長賀信萍以「代理會長」身分主持。外界普遍相信，胡誠林已被內部免去陝西省道協會長一職。不過，官方迄今對事件仍保持沉默，尚未作出任何正式通報。

這並非中國宗教界首次爆出高層醜聞。前少林寺住持釋永信（俗名劉應成）去年中亦被指涉嫌挪用侵佔寺院資產，以及長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。今年3月，河南省檢察機關已就其涉嫌職務侵佔、挪用資金及受賄等罪名，正式向法院提起公訴。
 

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