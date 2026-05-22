復旦名教授解答唔啱聽 遭「Phone In」家長瘋狂舉報兩個月

復旦大學有知名教授，在主持家庭關係的節目時，因分析內容刺中Phone In提問的家長的玻璃心，遭對方向多個部門惡意舉報近兩個月，令該教授終明白，內地的教師為何被投訴時會主動「認错」。

敏感家長陷入「受害者邏輯」

復旦大學知名副教授、復旦家庭發展研究中心主任沈奕斐近日拍片透露，指她近兩月一直因被瘋狂投訴而疲於奔命。

沈奕斐指，早前她在直播中，接聽家長Phone In，對方指其孩子，將零食分予同學，該同學卻沒有分回給自己孩子，孩子間於是爭吵及互相推了幾下。該家長認為孩子被校園霸凌，多次向學校、老師、相關部門投訴舉報，糾纏兩週。

沈奕斐因分析得罪家長，遭瘋狂舉報。抖音

沈奕斐於是分析，指出事件只是孩子間的普通社交摩擦，說不上校園霸凌，提醒該家長過度敏感，陷入極端「受害者邏輯」，容易扭曲孩子的社交認知與成長心態。

就因分析不中聽，打擊了該過敏家長的玻璃心，沈奕斐便連續兩個月，遭該家長舉報，涉及侵犯隱私、直播影響教學、工作失職。

沈奕斐為此要不斷撰寫情況說明、配合調查，連正常工作都無法開展。最後復旦也確認，沈奕斐的所有指控不成立。

沈奕斐慨歎，事件令她終於明白，為何「那些被家長舉報的老師會主動認錯了。不是做錯了什麼，是扛不住了」。

惡意舉報事件引發網民共鳴，「現在就是誰舉報誰有理」、「還好是復旦，還好是教授，若換成基礎教育的一線老師……不敢想像」、「沒人能教育家長，但誰都可以教育老師」、「老師身後空無一人」、「無理舉報不能不受理嗎？」