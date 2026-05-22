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向騎手轉售劣質電動車 深圳5外賣站長被刑拘

即時中國
更新時間：08:27 2026-05-22 HKT
發佈時間：08:27 2026-05-22 HKT

內地外賣行業快速發展，但外賣騎手闖紅燈、逆行、非法改裝電動車等危險行為頻生。繼廣州首宗外賣站長遭刑事拘留後，深圳再有5名外賣網點負責人於周二被刑拘。

深圳交警官方微信公眾號周二發文稱，深圳市龍崗區交警在查處一間企業售賣不及格電動自行車案件時，深挖溯源，發現多間外賣平台站點向該企業採購超標車輛，再轉售給外賣騎手。不少騎手駕駛這類違法車輛上路送餐，引發道路交通事故。

通報指出，涉案外賣站點站長、負責人明知車輛不合規，仍受利益驅使，協助違法企業將超標電動車銷售給騎手並從中牟利，涉嫌銷售偽劣產品罪。涉案5名站點站長及相關負責人已被採取刑事拘留。

內地外賣行業快速發展，部分騎手出現闖紅燈、逆行、超速等違法行為，部分平台站點更是漠視安全，默許甚至要求騎手使用非法改裝電動自行車、三輪車。

今年1月13日，廣州一名騎手在交通事故中當場死亡，騎手承擔事故主要責任。調查發現，其配送團隊多名騎手均存在駕駛無牌電動自行車、闖紅燈、逆行、非法改裝等情況。廣州交警周一披露，涉事外賣站點負責人因涉嫌重大責任事故罪被刑拘，成為廣州首宗外賣站長涉刑案件。

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