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361°廣告︱孫楊調轉攞望遠鏡畫面瘋傳 網民熱議：想吃流量？

即時中國
更新時間：21:08 2026-05-21 HKT
發佈時間：21:08 2026-05-21 HKT

中國游泳奧運冠軍孫楊一直是非不斷。早前網上有指其有私生子後，近日網上又瘋傳一張其拍運動用品品牌361°廣告時，懷疑將手上的望遠鏡反轉。周二（19日），有吉林省網民在社交平台發布影片稱，361°品牌代言人孫楊在361°某廣告畫面中，手上的望遠鏡被反轉，此事即時引發關注。

內地「新黃河」報道，昨日（20日）下午，361°官方客服熱線相關工作人員回復稱，將就此事向相關人員進行核實。

相關新聞：孫楊報警｜傳有私生子、阿媽干預節目、違規讀博 遭大規模網暴

據網友所發布影片顯示，在361°某廣告畫面中，361°品牌代言人孫楊左手持望遠鏡目視前方。相關影片畫面顯示，可見孫楊明顯將望遠鏡拿反。

報道及相關影片不斷在網上熱傳，有網民直指導演應為事件負責，同時亦有人質疑是有人估意，藉以博取流量，但亦有人認為屬小題大做。

網民意見：
露可修的兔耳朵：還有人找他代言啊
點絳唇bo：小題大做了
憤怒的magiccj：想吃流量是吧？
大英雄V：361設計不審稿的嗎？
Qilu愛Xuer：孫楊惹誰了？故意找黑點？
user_180xxxx8：哪還要導演，拿到肖像授權，直接P圖就行，

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