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上海電影局叫停《監獄來的媽媽》 指報審過程違規

即時中國
更新時間：20:34 2026-05-21 HKT
發佈時間：20:34 2026-05-21 HKT

上海電影局21日通報稱，近日引發爭議的內地電影《監獄來的媽媽》在申請備案立項及報審過程中存在違規行為，現停止該片上映，並依據《電影產業促進法》等相關法律法規進行嚴肅查處。

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由陝西殺夫案改編並由釋囚趙簫泓（原名趙曉紅）親自主演的《監獄來的媽媽》，去年奪得聖塞巴斯蒂安電影節最佳主角銀貝殼獎。影片原定5月30日在內地公映，但遭遇網民大規模抵制，批評片方將殺人犯「洗白」成反家暴女英雄。

《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。
《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。
《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。
《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。
《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。
《監獄來的媽媽》是主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷。
內地電影《監獄來的媽媽》去年勇奪國際影展大獎。
內地電影《監獄來的媽媽》去年勇奪國際影展大獎。

片方宣傳稱，故事改編自趙簫泓的真實經歷，她因反抗家暴而意外殺夫入獄，以及出獄後如何與家姑及兒子修復關係。但有網友深挖案件判決書後，質疑事實並非「家暴」「過失殺人」。

根據二審刑事裁定書，2009年4月15日晚，趙與丈夫因家務瑣事爭執廝打，持刀刺向丈夫胸部致其死亡，最終以「故意傷害罪」判處監禁15年，剝奪政治權利5年。網友認為，法院並未認定其遭受家暴及正當防衛。趙簫泓在服刑期間便參與拍攝，也受到質疑。

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