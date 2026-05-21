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被挖盜河南網紅樹離奇再現身 林業部：主根已被砍斷

即時中國
更新時間：19:16 2026-05-21 HKT
發佈時間：19:16 2026-05-21 HKT

河南有網紅樹被缺德人盜挖，事件曝光後，松樹突然又被放回原位，可惜松樹主根已被砍斷。事發地點為河南輝縣一棵叫「歪脖子松」的網紅樹，其位置是黃水鄉紅旗尖觀景台石縫中。數日前，有人發現松樹被人挖盜。消息即時引起當地人關注。

《新京報》報道，林業局人周三（20日）表示，樹已被悄悄栽回原位，但松樹一根樹枝被剪斷。21日，輝縣市自然資源和規劃局回應稱正用營養土、營養液全力搶救，能否存活尚不明確，警方已介入調查。

有行山愛好者表示，被砍的松樹是斜著往山崖外面長，所以被大家稱為「歪脖子松」。近年越來越多人到當地行山，「歪脖子松」成為行山人士的必經打卡點。當地人劉先生表示，祖輩都在龍水梯村生活，自他記事時起，松樹就長在該位置，在石縫中生長起碼四、五十年，歷經這麼多年風雨，就只有這一棵樹能堅挺在紅旗尖觀景石台上。 

自松樹被盜後，有人感慨「百年松樹標誌沒了，紅旗尖失去了靈魂」。

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