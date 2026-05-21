零食變滅蟻藥｜海南童掉落肉乾碎 螞蟻群啃食後暴斃

海南近日發生一宗引發廣泛關注的食安熱話。一名孩童在食用手撕肉乾時，不慎將碎屑掉落地面，隨即引來一群螞蟻啃食。然而，螞蟻進食後竟在短時間內集體暴斃。相關影片曝光後，惹起大批網民對市售零食安全性的擔憂。

添加劑安全惹關注

報道指，涉事肉乾的配料表顯示含有「乙基麥芽酚」（增香劑）及「亞硝酸鈉」（防腐劑）。有分析指出，乙基麥芽酚散發的甜香會吸引螞蟻靠近，而亞硝酸鈉則會抑制細胞攜氧能力，導致其窒息死亡。由於螞蟻體型極微小（體重約5毫克）且代謝速率快，對人類而言屬安全標準內的添加劑劑量，對螞蟻卻已屬致命劇毒。

相關新聞：長沙「零食王國」︱大如30個籃球場排隊120分鐘 開業3日被「擠爆」停售

海南童掉落肉乾碎，螞蟻群啃食後暴斃。

事件曝光後，不少家長感到震驚，擔憂市面零食添加物過多會損害健康。有理性的網民及專家指出，不能因螞蟻死亡便直接推斷該零食對人體有毒，在合規用量下，亞硝酸鈉能有效抑制肉毒桿菌，具一定必要性。

涉事肉乾的配料表顯示含有「乙基麥芽酚」（增香劑）及「亞硝酸鈉」（防腐劑）。

不過，專家同時警告，此類含高鹽及高添加劑的「科技零食」絕對不適合兒童長期食用。因兒童肝腎代謝功能尚未發育完全，長期攝入會令添加劑在體內累積，加重肝腎負荷，甚至影響味覺及生長發育。

市場監管部門亦提醒，部分散裝或小品牌熟肉乾製品，有商家為了令肉質護色，可能存在違規超標添加亞硝酸鈉的情況。當局呼籲消費者若發現肉乾顏色異常鮮紅或保質期過長，應提高警惕，避免購買。