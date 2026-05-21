中國足協：17人被「終身禁足」

繼2024年9月、2026年1月後，中國足協21日公佈第三批行業處罰名單，此次處罰涉及65人，其中17人被給予終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，48人被給予禁止從事任何與足球有關活動五年或以下的處罰。

據悉，被定罪的丁勇、吳靜博等17名從業人員，被罰終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰。嚴重違反行業紀律的高寒、王波等48名從業人員，根據其行為性質、涉案金額、違規頻次、主觀惡性等因素，相應給予禁止從事任何與足球有關的活動五年或以下的處罰，具體名單如下：



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一、終身禁足人員

孟驚（原華夏幸福基業股份有限公司原總裁） 譚旭（原青島中能足球俱樂部副總經理） 史耀勇（原內蒙古中優足球俱樂部總經理） 丁勇（原深圳市足球俱樂部總經理） 曾震宇（原深圳市足球俱樂部總裁） 丘傑華（原深圳市足球俱樂部總裁助理） 李小剛（原深圳市足球俱樂部總經理） 曹陽（原梅州客家足球俱樂部總經理） 孫迪（原青島黃海足球俱樂部總經理） 高翔（大連英卓體育經紀開發有限公司職工） 趙陽 吳靜博 陳俊吉 李軍（原新疆天山雪豹足球俱樂部主教練） 王文華（原新疆天山雪豹足球俱樂部助理教練） 徐健（原新疆天山雪豹足球俱樂部領隊） 金清一

二、禁足五年人員

俱樂部高管 / 負責人

高寒（原廣州恆大淘寶足球俱樂部總經理） 黃盛華（原廣州富力足球俱樂部副董事長） 章彬（原廣州富力足球俱樂部總經理） 吳曉暉（原上海綠地申花足球俱樂部董事長） 方思龍（原武漢三鎮足球俱樂部總經理） 孫華（原山東魯能泰山足球俱樂部總經理） 高堰（原大連人職業足球俱樂部總經理） 隋國揚（原上海上港集團足球俱樂部總經理） 李明（原北京國安足球俱樂部總經理） 郭光琪（原河南建業足球俱樂部總經理） 焦鳳波（原浙江綠城足球俱樂部總經理） 黃凡農（原杭州綠城足球俱樂部副總經理） 麥帆（原深圳市足球俱樂部董事長） 丁冬梅（原深圳市足球俱樂部總經理） 劉鑫垚（原昆山足球俱樂部總經理） 朱慶偉（原保定英利易通足球俱樂部競賽部負責人）

裁判員

陳鑫（裁判員

體育公司 / 經紀從業人員

吳軼利（范皓體育文化咨詢服務 (湖南) 有限公司總經理） 李慎（北京三德睿智體育文化有限公司經理） 陳祺（青島吉榮體育經紀有限公司執行董事） 胡燕明（原保定英利易通足球俱樂部競賽部職工） 陶婷婷（原江蘇常奧體育發展股份有限公司董事長）

教練組人員

王波（原內蒙古中優足球俱樂部主教練） 陳懋（原貴州智誠足球俱樂部主教練） 和正元（原新疆天山雪豹足球俱樂部助理教練） 嚴明超（原新疆天山雪豹足球俱樂部助理教練）

球員

陳方舟（原內蒙古中優足球俱樂部球員） 黃磊（原湖北楚風合力足球俱樂部球員） 劉禹辰（原大連超越足球俱樂部球員） 劉玉聖 桑一非（原遼寧足球俱樂部球員） 宋琛（原遼寧足球俱樂部球員） 熊飛（原遼寧足球俱樂部球員） 張野（原遼寧足球俱樂部球員） 朱子林（原內蒙古中優足球俱樂部球員） 嚴智宇（原新疆天山雪豹足球俱樂部球員） 吳鵬（原新疆天山雪豹足球俱樂部球員） 楊博宇（原深圳市足球俱樂部球員） 劉毅（原黑龍江冰城足球俱樂部球員） 尼扎木丁・阿凡提（原黑龍江冰城足球俱樂部球員） 賈曉琛（原石家莊功夫足球俱樂部球員） 姜文駿（原昆山足球俱樂部球員） 朱子森（原新疆天山雪豹足球俱樂部球員） 王敬平（原浙江毅騰足球俱樂部球員） 張松（原浙江毅騰足球俱樂部球員） 郭子超（原江西聯盛足球俱樂部球員） 袁明燦（原江西北大門足球俱樂部球員）

三、禁足三年人員