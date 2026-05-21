中國足協：17人被「終身禁足」
發佈時間：15:34 2026-05-21 HKT
繼2024年9月、2026年1月後，中國足協21日公佈第三批行業處罰名單，此次處罰涉及65人，其中17人被給予終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，48人被給予禁止從事任何與足球有關活動五年或以下的處罰。
據悉，被定罪的丁勇、吳靜博等17名從業人員，被罰終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰。嚴重違反行業紀律的高寒、王波等48名從業人員，根據其行為性質、涉案金額、違規頻次、主觀惡性等因素，相應給予禁止從事任何與足球有關的活動五年或以下的處罰，具體名單如下：
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一、終身禁足人員
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孟驚（原華夏幸福基業股份有限公司原總裁）
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譚旭（原青島中能足球俱樂部副總經理）
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史耀勇（原內蒙古中優足球俱樂部總經理）
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丁勇（原深圳市足球俱樂部總經理）
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曾震宇（原深圳市足球俱樂部總裁）
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丘傑華（原深圳市足球俱樂部總裁助理）
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李小剛（原深圳市足球俱樂部總經理）
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曹陽（原梅州客家足球俱樂部總經理）
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孫迪（原青島黃海足球俱樂部總經理）
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高翔（大連英卓體育經紀開發有限公司職工）
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趙陽
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吳靜博
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陳俊吉
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李軍（原新疆天山雪豹足球俱樂部主教練）
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王文華（原新疆天山雪豹足球俱樂部助理教練）
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徐健（原新疆天山雪豹足球俱樂部領隊）
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金清一
二、禁足五年人員
俱樂部高管 / 負責人
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高寒（原廣州恆大淘寶足球俱樂部總經理）
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黃盛華（原廣州富力足球俱樂部副董事長）
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章彬（原廣州富力足球俱樂部總經理）
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吳曉暉（原上海綠地申花足球俱樂部董事長）
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方思龍（原武漢三鎮足球俱樂部總經理）
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孫華（原山東魯能泰山足球俱樂部總經理）
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高堰（原大連人職業足球俱樂部總經理）
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隋國揚（原上海上港集團足球俱樂部總經理）
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李明（原北京國安足球俱樂部總經理）
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郭光琪（原河南建業足球俱樂部總經理）
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焦鳳波（原浙江綠城足球俱樂部總經理）
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黃凡農（原杭州綠城足球俱樂部副總經理）
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麥帆（原深圳市足球俱樂部董事長）
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丁冬梅（原深圳市足球俱樂部總經理）
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劉鑫垚（原昆山足球俱樂部總經理）
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朱慶偉（原保定英利易通足球俱樂部競賽部負責人）
裁判員
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陳鑫（裁判員
體育公司 / 經紀從業人員
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吳軼利（范皓體育文化咨詢服務 (湖南) 有限公司總經理）
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李慎（北京三德睿智體育文化有限公司經理）
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陳祺（青島吉榮體育經紀有限公司執行董事）
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胡燕明（原保定英利易通足球俱樂部競賽部職工）
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陶婷婷（原江蘇常奧體育發展股份有限公司董事長）
教練組人員
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王波（原內蒙古中優足球俱樂部主教練）
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陳懋（原貴州智誠足球俱樂部主教練）
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和正元（原新疆天山雪豹足球俱樂部助理教練）
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嚴明超（原新疆天山雪豹足球俱樂部助理教練）
球員
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陳方舟（原內蒙古中優足球俱樂部球員）
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黃磊（原湖北楚風合力足球俱樂部球員）
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劉禹辰（原大連超越足球俱樂部球員）
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劉玉聖
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桑一非（原遼寧足球俱樂部球員）
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宋琛（原遼寧足球俱樂部球員）
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熊飛（原遼寧足球俱樂部球員）
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張野（原遼寧足球俱樂部球員）
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朱子林（原內蒙古中優足球俱樂部球員）
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嚴智宇（原新疆天山雪豹足球俱樂部球員）
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吳鵬（原新疆天山雪豹足球俱樂部球員）
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楊博宇（原深圳市足球俱樂部球員）
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劉毅（原黑龍江冰城足球俱樂部球員）
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尼扎木丁・阿凡提（原黑龍江冰城足球俱樂部球員）
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賈曉琛（原石家莊功夫足球俱樂部球員）
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姜文駿（原昆山足球俱樂部球員）
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朱子森（原新疆天山雪豹足球俱樂部球員）
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王敬平（原浙江毅騰足球俱樂部球員）
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張松（原浙江毅騰足球俱樂部球員）
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郭子超（原江西聯盛足球俱樂部球員）
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袁明燦（原江西北大門足球俱樂部球員）
三、禁足三年人員
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祁雲飛（原新疆天山雪豹足球俱樂部球員）