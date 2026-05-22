深圳15歲初中生征服珠峰創紀錄 父親10年前同日登頂

尼泊爾當地時間5月20日上午9時20分，來自深圳福田區實驗教育集團翰林學校的初三學生李子軒，成功從珠穆朗瑪峰南坡登頂。年僅15歲的他，不僅成為中國最年輕登頂珠峰的男性，亦刷新了從南坡登頂珠峰的最年輕男性世界紀錄。

相隔10年與父同日同時登頂

綜合《南方都市報》等內媒報道，李子軒的衝頂行動於19日晚間9時開啟，過程極為艱難。翌日凌晨3時，他在海拔8,400至8,500米區間遭遇極致嚴寒，氣溫跌至約零下20度。在寒風刺骨及體力近乎透支的關鍵時刻，李子軒憑毅力克服退意，最終順利登頂。

相關新聞：巨無霸紙飛機｜深圳高中生自製6米遙控機 衝擊健力士世界紀錄｜有片

相關新聞：瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄

令人嘖嘖稱奇的是，李子軒的父親李春生曾於2016年5月20日同一時刻登頂珠峰，兩父子在相隔10年的同一天、同一時間先後踏上世界之巔，傳為佳話。

曾7天連攀兩高峰

李子軒的登山路始於兩年前跟隨父親參與塘朗山公益撿垃圾活動。當時為到另一山峰領取「環保小衛士」獎狀，他首次體驗登頂滋味。其後，他為了獲得心儀單車作禮物，與父親達成「陪登山換禮物」的協議，僅用一個多月便完成「深圳十峰」的攀登，展現出過人潛質。

相關新聞：尼泊爾珠峰南坡開通受阻 30米冰塔阻登山路線 攻頂「塞車」恐重演

以曾登頂珠峰的父親為榜樣，李子軒立志挑戰世界之巔。為此，他曾苦練攀岩四個月，並每日長跑10公里練氣。2025年暑假，當時14歲的他僅用7天時間，便連續登頂海拔5,005米的青海崗什卡雪峰及6,334米的西藏康美龍雪峰；同年國慶再下一城，登頂海拔6,010米的洛堆峰，為今次的珠峰之行奠定堅實基礎。目前，李子軒正從頂峰下撤回大本營。