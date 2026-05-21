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中美聯合偵破跨國販毒案 天津及喬治亞州各拘一疑犯

即時中國
更新時間：10:45 2026-05-21 HKT
發佈時間：10:43 2026-05-21 HKT

中國公安部今日（21日）通報，中美兩國執法部門成功聯合偵破一宗跨國販賣「新精神活性物質」的毒品案，雙方已分別在中國天津及美國喬治亞州拘捕涉案疑犯。

據內地傳媒引述公安部禁毒局消息指，當局與美國司法部緝毒署自2024年起，已就該宗跨國毒品案展開聯合調查。至今年2月，天津警方根據美方提供的線索，成功拘捕一名宮姓疑犯；而在此之前，美方亦已在喬治亞州拘捕另一名美籍同黨。

相關新聞：公安部宣布 中美聯合偵破走私販毒案拘5人

中國官方強調，是次案件成功偵破，不僅體現了中美禁毒執法合作機制的常態化運作，亦是雙方協同打擊跨境犯罪的又一實踐成果，彰顯兩國執法機構對毒品及跨國犯罪活動絕不姑息的嚴正立場。

近年中美持續推進禁毒合作，據公安部今年4月披露，美國當局早前已透過移民執法合作渠道，將一名涉嫌走私販賣毒品的中國籍韓姓逃犯遣返交予中方，為近年來美國首度向中國遣返涉毒逃犯，標誌着兩國執法合作取得新突破。

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