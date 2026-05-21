山西明長城遭煤礦損毀 4人涉非法採礦及毀文物被捕

山西省忻州市寧武縣境內的明代長城遺址，近日被揭發遭當地一間露天煤礦企業長期破壞，導致文物遭受不可逆轉的損毀。寧武縣當局昨日（20日）發布通報，指已依法勒令涉事企業停產整頓，並對4名相關責任人採取刑事強制措施。

越界開採截斷牆體

據內地傳媒報道，涉事的神達朝凱煤業長期在礦區周邊越界開採、違規排渣，甚至擅自開挖運輸通道。此舉導致長城遺址滿目瘡痍，多處牆體發生坍塌，部分更被「攔腰截斷」，對這項省級文物保護單位造成永久性破壞。

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遙感衛星技術圖片證實明長城被破壞。指尖新聞

官方通報。

翻查資料，寧武縣現存明長城約39公里，以夯土結構為主，屬明代晉北防禦體系的重要遺存。當局早於沿線明確劃定本體兩側10米為保護範圍，向外200米為建設控制地帶，並立有保護界樁。

官方徹查監管失職

針對事件，寧武縣委及縣政府已成立工作專班展開全面核查。根據階段性核查結果，當局已對4名相關責任人以涉嫌非法採礦罪及損毀文物罪採取刑事強制措施，待進一步蒐集及完善證據後，將按程序移交檢察機關審查起訴。

此外，針對調查中發現的監管部門履職不力等問題，當地紀檢監察部門正對相關工作人員展開調查，強調將依規依紀依法從嚴處理，深挖徹查以確保處罰及整改到位。