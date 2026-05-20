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廣西農夫車墮河釀10死慘劇 村婦為賺百元首日返工即遇難

即時中國
更新時間：17:30 2026-05-20 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-20 HKT

上周六（16日）晚上，廣西河池市環江縣一輛載有15人的皮卡（香港又稱農夫車），途經永權村肯任屯漫水橋時墮河，其中5人獲救，最終有10人遇難。

極目新聞報道，遇難的村民都從事種紅薯散工，大多沾親帶故。他們一天工資料只約一百多元（人民幣‧下同），是農村留守人員重要收入來源。可—惜這次卻讓10名死者走上不歸路。

10名失蹤者證實全部罹難。
10名失蹤者證實全部罹難。
10名失蹤者證實全部罹難。
10名失蹤者證實全部罹難。
當局人員於出事現場量度水位。新華社
當局人員於出事現場量度水位。新華社

相關新聞：廣西農夫車墮河慘劇 全部失聯者被尋回共釀10死

悲劇中，其中一名死者是李宏的的妻子。李宏在洛陽鎮上工作，家裡在林場附近開了一家小店，妻子平時在家中看店。事發當天是周六，孩子回家後可以幫忙看店，妻子於是外出打零工。李宏指，出事一日是妻子上班的第一天。對於車輛突然墮河，對他來說如晴天霹靂。妻子最終證實身亡。

面對噩耗，李宏有些不知所措。孩子哭著要媽媽，他只能強忍悲痛，盡量安慰他們。200多公里外老家的親戚聽到消息，也趕了過來，希望能為安慰這個破碎的家庭，同時送別李宏妻子。

相關新聞：廣西輕型貨車墮河 增至6人遇難4人仍失蹤

在周邊工作的趙成一位親戚的老爺和奶奶均在此次事故中遭遇意外，兩人都是50多歲。

趙成表示，打零工的工人如果會騎車，就可以自己騎車走，如果不會騎車，則需要僱主安排車輛接送。各人每天工資約百多元，但對於居住在重重大山的村民來說，已經屬於難得。
 

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