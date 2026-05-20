網紅殞落｜32歲「蕾蕾」賓館驟逝遺幼子惹鼻酸 疑因熬夜飲酒致心臟病發

湖南益陽擁有8.8萬名粉絲的32歲網紅「蕾蕾」近日被發現在一間賓館內突然離世。其母親於本月17日透過女兒的社交平台發布訃文，證實蕾蕾已於5月15日凌晨辭世，並已於昨日（19日）早上出殯。當地警方回應指，已將調查結果告知家屬，並強調事件不涉及刑事成分。消息指，蕾蕾疑因長期熬夜、過度勞累及飲酒，導致突發心肌梗塞猝死。

闢謠涉「打賞大哥」

由於蕾蕾被發現於賓館內離世，一度惹來網民揣測其死因與網絡「打賞大哥」有關。惟知情人士及蕾蕾的師父隨即否認，指她生前生活並不富裕。綜合其身邊好友透露，蕾蕾為人豪爽，生前為兼顧事業與社交應酬，經常需要熬夜及飲酒；有餐飲業好友慨嘆，其死因極可能與長期過度勞累及熬夜後飲酒，從而引發猝死或心梗有關，事件亦引發不少網民對「以健康換取金錢」的反思。

相關新聞：越南23歲千萬粉絲女網紅宣布確診血癌 淚訴不煙不酒但兩習慣拖垮身體

獨力撐起全家

蕾蕾生前發布近400條影片，主要分享日常生活及直播推廣湖南地道食品。曾與她多次合作的當地博主「湖南變大師」發文悼念，形容她性格直爽、充滿正能量，更是一位「一個人撐起整個家的女強人」。

據悉，蕾蕾曾經歷一段失敗婚姻，生前為家庭經濟支柱，獨力撫養一名年幼兒子及照顧年邁嫲嫲。如今她突然撒手人寰，遺下「孤兒寡嫲」頓失所依，令大批粉絲及網民深感震驚與惋惜。多名粉絲早前亦自發前往殯儀館，送別這位堅強的單親媽媽最後一程。