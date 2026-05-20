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520｜情侶逼爆新疆賽里木湖 全國逾千對新人「愛情聖地」排隊領證

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更新時間：16:16 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:16 2026-05-20 HKT

今日是5月20日（520），因諧音「我愛你」成為不少準新人的領證吉日。被譽為「愛情聖地」的新疆賽里木湖婚姻登記中心迎來領證高峰，吸引全國各地逾千對新人慕名而至，現場人頭湧湧，有人甚至凌晨出發，只為能在這個特殊日子結成連理。

地理密碼寓意深遠

賽里木湖深受新人青睞，源於其地理數據隱含多重浪漫寓意：湖面海拔2,073米諧音「愛你情深」、景區面積1,314平方公里寓意「一生一世」，且距離烏魯木齊剛好520公里。

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臨時加開十多個窗口

據極目新聞，為應對龐大的人流，登記中心今年雖實施線上預約制，但預約名額早已被一掃而空。工作人員透露，登記工作從今日凌晨零時已開始辦理，並臨時加開十多個窗口，以緩解排隊壓力。有專程從廣東趕往當地的新人表示，凌晨1時許抵達現場拿號，約一小時便完成手續，對工作人員徹夜加班表示感謝。

貴州新人跨越3800公里圓夢

另一名從貴州貴陽跨越3,800公里趕抵的新人稱，登記中心事前已主動聯繫預約者分批錯峰到場，儘管清晨6時現場已排滿人，但流程井然有序。

博州民政局工作人員表示，今日預計有1,000多對新人辦理登記。儘管目前以線上預約為主，但若有不知情的新人攜帶證件來到現場，當局亦會彈性安排，務求不讓遠道而來的新人失望。工作人員提醒，預約成功者仍需至少提前一小時到場核驗，以確保流程順暢。

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